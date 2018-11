Il presidente rossonero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Siamo il club italiano con più tifosi nel mondo, vogliamo tornare a livelli economici e sportivi eccellenti. La Juventus è un modello, ma ormai i titoli nazionali perdono peso in favore delle competizioni europee. Per questosarà libero di scegliere la sua nuova squadra. È un giocatore fantastico, da tifosoper l’altezza abbinata all’agilità. Sul mercato però non decido io. E, hanno dato stabilità e competenza a un club che negli ultimi anni le aveva perse per strada".Gli allenatori si valutano sui risultati. Oggi il Milan va più forte dell’anno scorso e Rino ha fatto meglio del suo predecessore. Dunque il tema non si pone.e non ho nemmeno il suo numero".Higuain è normalmente piuttosto nervoso, con la Juve a maggior ragione e dopo aver sbagliato un rigore. Ha chiesto scusa, a noi tutti e all’arbitro., zero, nessun socio in vista e nemmeno lo si cerca. Se poi arriva un compratore fantastico chissà, ma ora non esiste una simile prospettiva.segue attentamente la parte investimenti, acquisti e cessioni".mi chiama ogni tanto, ha le sue idee, molto decise.è un tifosissimo rossonero e un grande esperto di calcio, se parla lo ascolto.? Non so dove sia finito".