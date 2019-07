Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Sky Sport del nuovo stadio e del progetto ideato in collaborazione con l'Inter.



Queste le sue dichiarazioni: "Sarà il miglior stadio del mondo. Abbiamo presentato la documentazione in comune e quindi possiamo dire che il processo è partito. Milano merita di avere un centro per l'intrattenimento, un luogo dove tutto l'anno si svolgano eventi musicali e sportivi, dove ci saranno ristoranti, luoghi d'incontro e pensati per lo shopping. Ci proponiamo di rivisitare la zona di San Siro, con il progetto del nuovo stadio, per farne un centro di intrattenimento come hanno le grandi città del mondo. La stima dei costi è preliminare perché non abbiamo ancora i progetti architettonici, riteniamo che possa essere circa di 1,2 miliardi. È di interesse pubblico, quindi anche del Comune: noi ci aspettiamo una prima risposta, da cui partirà un iter per cui entro la fine dell'anno prossimo dovremmo avere tutte le autorizzazioni. Se così fosse, entro il 2023 avremmo il nuovo stadio. Tutti i nostri competitors hanno dei nuovi stadi e se vogliamo competere in Europa al livello in cui Inter e Milan devono stare, dobbiamo avere un nuovo stadio".