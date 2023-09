La società rossonera ha effettuato il primo passo formale verso la costruzione del nuovo impianto a San Donato. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha dichiarato: “Da quattro anni, abbiamo intrapreso un percorso per dotare il nostro Club di uno stadio fra i migliori al mondo, capace di accompagnarci verso un futuro vincente e sostenibile. Quello di oggi rappresenta uno step preliminare nell’evoluzione di questo percorso, ma è anche un’ulteriore testimonianza dell’impegno della nostra proprietà per garantire al Milan una crescita continua, dentro e fuori dal campo”.



E SAN SIRO… - “L'ipotesi San Siro è più lontana ma non morta. La decisione di considerare il secondo anello del Meazza di valore architettonico e quindi non demolibile ha lasciato interdetti noi, l'Inter e il Sindaco Sala. Sta a lui però rimuovere il vincolo. Se ci dovesse riuscire si aprirebbe uno scenario per cui il progetto ora malaticcio, tornerebbe sano. Da parte nostra, però, andiamo avanti come dei treni sul progetto San Donato su cui abbiamo lavorato molto, con impiego di energie ed economico", come riportato dall’ANSA.