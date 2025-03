Pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra, gara valevole per la 29esima giornata del campionato, il presidente rossoneroha parlato a DAZN. Di seguito le dichiarazioni:- “. Dobbiamo far sì che il futuro sia migliore di adesso. Tutto questo è un processo di evoluzione”.- “. Non è stata una stagione solo negativa, c’è stata una fiammata., ma continuiamo a combattere, cercando di ottenere un’altra coppa (Coppa Itali, ndr)”.

- “Di stadio mi occupo dal 2019 e non posso fare a meno di dire che dopo tanti giri,Il più bello d’Europa. Mi rammarica dover aver cercato soluzioni altrove e combattere contro ritardi e proteste., ma sono ottimista per come si sta muovendo il sindaco Sala. Tutti amiamo il Meazza e non vogliamo che passi nel dimenticatoio. Lasceremo una vestigia come ricordo dove noi abbiamo compiuto grandi imprese. Il nuovo stadio sarà accessibile a tutti”.