Il presidente del Milanè intervenuto in diretta alla trasmissione di Radio Uno "Radio Anch'io lo Sport" e ha commentato la convincente vittoria rossonera sulla Lazio: "Pensiamo tutti alla gara di Liverpool, sarà una sfida importante. La priorità è tornare in Champions, il Milan non può mai mancare a questa competizione, ma se faremo meglio saremo contenti".Sui tanti giovani presenti nell'undici iniziale di ieri: "La strategia del nostro azionista è questa, così come della dirigenza e diIl misterla capacità di essere sempre squadra in campo è una caratteristica che stiamo dimostrando ed è merito del mister. Per noi non è mai stato in discussione".Sulla scelta di rivedere i prezzi dei biglietti per le partite di Champions: "Un segnale importante, maora ci sono le elezioni e mi sembra che neanche l'opposizione sia contraria, quindi sono ottimista.Finalmente guarderemo al nostro futuro come fanno il Liverpool, il PSG e il Manchester City".Sui tempi di realizzazione dello stadio: "Quando avremo l'approvazione del nuovo consiglio comunale, mi auguro entro la fine dell'anno, passeranno sei mesi per la progettazione, poi due anni di costruzione e quindiVerrà destinato a competizioni sportive, ma dilettantesche e non professionistiche, e tutta quella zona verrà modernizzata e resa più adatta ai tempi che stiamo vivendo".Scaroni ha concluso il suo intervento parlando del: "Lo abbiamo visto tutti ieri molto impegnato,".