Il Milan scalda i motori in vista dell’inizio della stagione. Stasera i rossoneri torneranno in campo, in Italia, per l’amichevole con il Monza nel ricordo di Silvio Berlusconi. Il presidente del club, Paolo Scaroni, ha parlato di questo e degli obiettivi stagionali in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.



MONZA - "Rientro dalle vacanze per esserci. Non c'è in palio nulla ma lo stadio sarà comunque pieno. Sarà anche il primo derby senza l'uomo che ha fatto grande il Milan e ha portato il Monza per la prima volta in Serie A. Non me la perderei per nulla al mondo".



OBIETTIVI - "Dietro alla campagna acquisti c'è Giorgio Furlani con l'appoggio di Cardinale che segue ogni aspetto del club, soprattutto il mercato. A 17 anni dall'ultima volta, chiuderemo l'esercizio di bilancio 2022-2023 in utile: la crescita economica del club è fondamentale. Seconda stella? Non ci voglio pensare: dobbiamo fare bene in Champions e fare strada in coppa, serve per restare al top in Italia e in Europa. Se arriverà un altro scudetto, poi, sarò il più felice al mondo".