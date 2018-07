Il patron della Diesel, Renzo Rosso si presenta come nuovo proprietario del Vicenza: il progetto è di riportare il club veneto in Serie A entro i prossimi 5 anni con un nuovo stadio. Tra i soci c'è anche il vicentino Paolo Scaroni, neo-presidente del Milan: "L'idea di dare una mano al Vicenza è nata a un pranzo milanese con le rispettive mogli, lui è un mio amico e sarà al mio fianco. In futuro potremmo arrivare alla quotazione in Borsa. Conosco i Palloni d'oro Paolo Rossi e Roberto Baggio, stiamo dialogando con entrambi. Per adesso non c'è niente di concreto, ma se un giorno potremo fare qualcosa insieme sarà molto bello".