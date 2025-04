Nel corso del suo intervento all'evento Il Foglio a San Siro, il presidente delPaoloha parlato brevemente anche della questione ds, con il Diavolo alla ricerca di un profilo adatto a ricoprire il ruolo vacante di direttore sportivo:"Il nuovo direttore sportivo? Continuiamo a guardarci intorno, vogliamo rafforzare il nostro team. Nulla è stato deciso, stiamo facendo dei sondaggi per vedere quali sarebbero le persone più adatte per rinforzare la nostra dirigenza. Per il momento la decisione non è ancora stata presa, verrà fatto nelle prossime settimane".

I nomi in lizza sono quelli di Igli, libero dopo la sua esperienza alla Lazio, Tonydell'Atalanta, Giovannidel Bologna e Giovannidel Napoli. Si è raffreddata la pista Fabio Paratici, ex Juve e Tottenham ma inibito fino a luglio, sul quale la Federcalcio e il presidente interista Beppe Marotta hanno smentito qualsiasi intercessione.