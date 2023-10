, presidente Milan, è intervenuto al Festival dello Sport: "Quello del Milan sarà lo stadio più bello del Mondo.Rende l'idea di quanto ne parlo. Occuperemo un'area inutilizzata per qualunque altro scopo ma adatta per fare uno stadio. Siamo nella giusta direzione. Il fondo Red Bird è super specialista nella costruzione di stadi, ne hanno realizzati tanti in America. Anche per questo abbiamo il dovere di farne uno meraviglioso, lo dobbiamo anche ai nostri tanti tifosi in tutto il Mondo".Lo stadio sarà disponibile anche nei giorni in cui non ci sarà l'evento calcistico e realizzeremo tutte attività collegate come ristoranti e negozi attinenti allo sport.quello che è stato già fatto in Francia, Germania e Spagna. Ci stiamo solamente allineando a queste nazioni per essere ancora competitivi."Sono diventato presidente del Milan nel 2018, era un giorno tempestoso così come il momento che viveva la società.Le due montagne andavano scalate insieme e ci siamo riusciti. Il Milan fece benino in Europa, poi è arrivato lo scudetto, la semifinale di Champions League e ora siamo primi. La montagna sportiva la stiamo scalando. Ma anche quella economica, perchè dal 2006 quest'anno abbiamo realizzato un utile di bilancio nel giugno del 2023. Le società calcistiche sono aziende che devono essere gestite per ottenere una sostenibilità economica".