di Emanuele Tramacere, inviato in Lega

Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan, ai margini dell'Assemblea della Lega di Serie A, ha commentato l'avvicinarsi del derby: 'Fiducioso? No, non posso proprio...'. Alle domande sul nuovo stadio, invece, non c'è stata alcuna risposta.