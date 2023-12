Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha concesso un’intervista al TG1, nella quale ha parlato del pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul contenzioso tra Uefa, Fifa e i club (Real Madrid e Barcellona) che sostengono tuttora il progetto Superlega: "Ho letto un comunicato stampa di venti righe che non è una base sufficiente per esprimere delle opinioni definitive. Abbiamo cominciato un processo per confrontarci con tutti gli organi, a cominciare dalla Lega: abbiamo avuto un consiglio d’amministrazione oggi pomeriggio, ma è troppo presto per esprimere delle opinioni”.



DECRETO CRESCITA - Il numero uno del club rossonero si è poi soffermato sul momento generale del calcio italiano: "Il sistema perde i colpi, non abbiamo mai nessuna agevolazione. Ne avevamo una, che era quella di beneficiare di campioni stranieri con un trattamento fiscale privilegiato e ci viene tolta. Mi auguro che il governo e il parlamento nei prossimi giorni pongano rimedio perché è un brutto colpo per la Serie A”.