"Mi fido di lui, ha un grande potenziale. Può essere pronto e partire dall'inizio". Stefano Pioli ha dato l'ultimo indizio in conferenza stampa. Contro il, in unsold out, toccherà a Charlesdal primo minuto. Per il Diavolo, attesa finita."Gli serve tempo.. La lettura del tecnico rossonero ha dato più di qualche informazione sull'impiego del classe 2001. Voglia di mettersi in gioco, dedizione, impegno sul campo e anche fuori: tra un libro e l'altro, per imparare la lingua e velocizzare la comunicazione con i compagni di squadra. Cosìha convinto il mondo, così vuole imporsi per definire le gerarchie senza più lasciar dubbi sulla trequarti.Dove, nonostante lo sforzo fatto poche settimane fa per strappare il numero 90 al Bruges, le scelte comunque non mancano.A me piace che i giocatori trovino delle soluzioni, sono loro che mi indirizzano. Questa squadra ha tre trequartisti e toglierli tutti diventa complicato. Dobbiamo essere fluidi e muoverci". Movimento, fluidità. Due punti di riferimento dell'impronta data alla manovra rossonera dal tecnico parmigiano, che nell'ottica di un inserimento del belga ragiona anche su un cambio di modulo e un'eventuale mediana a tre, come lasciato intendere in conferenza: "Tutto è possibile". Intanto, dopo un quarto d’ora a, un tempo con la Pergolettese, una ventina di minuti alla prima contro l'Udinese e mezz'ora a, la condizione fisica del classe 2001 migliora.dal 1', ma non solo. L'altra novità in casa rossonera sarà il rientro di Olivier, l'uomo dei gol pesanti nell'annata del 19° scudetto. Davanti ae Tonali, affiancato da Leao e uno tra, il 90 rossonero avrà il compito di legare attacco e centrocampo. Con la fantasia.