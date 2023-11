Attrazione fatale. Tra il Milan e Popovic, stellina serba classe 2006, è scattata una scintilla che dovrebbe portare alle firme sul contratto. L’offerta ufficiale del club rossonero è sul tavolo: quinquennale a cifre importanti. Attaccante tecnico e veloce in campo, riflessivo in questa fase perché le opportunità vanno valutate tutte al meglio. Quella del Diavolo, oggi, è la più concreta.



A BUON PUNTO- Popovic attende la fine del suo legame con il Partizan Belgrado del prossimo 31 dicembre per poi essere libero di firmare con il suo nuovo club. Fino al 7 gennaio la partita resta aperta con Borussia Dortmund, Barcellona, Lipsia e altri club ancora in corsa. Il Milan, dal canto suo, sa che ha accumulato un largo vantaggio ma rimane concentrato perché sa che fino a quando non ci sono le firme può ancora succedere di tutto. Ma se Matija e il suo entourage confermeranno le impressioni degli ultimi giorni allora saranno Moncada e D’Ottavio a festeggiare brindare per un colpo in prospettiva molto interessante.