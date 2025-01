AFP via Getty Images

Milan, scelta a sorpresa di Conceiçao per il Como

51 minuti fa

1

Il Milan va a Como per il recupero della giornata 19 contro la formazione allenata da Cesc Fabregas. Una gara certamente difficile contro una compagine che gode di ottima forma come mostrato nell’ultima trasferta all’Olimpico contro la Lazio. Sergio Conceiçao farà poco turnover e opta per una scelta a sorpresa: dentro Ismael Bennacer ma non per uno stanco Yossouf Fofana bensì per Yunus Musah.