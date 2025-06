Milan, scelta fatta sul futuro di Jovic: sarà addio, ecco dove può andare

. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport,. La finestra per il rinnovo è scaduta nella giornata di ieri, 20 giugno, e da oggi, quindi,, anche se per la burocrazia bisognerà attendere la scadenza formale del contratto prevista per il 30 giugno.Ricordiamo come, durante le scorse settimane,senza opzione a favore del Milan e senza particolari richieste sull'ingaggio che oggi è di circa 1,3 milioni di euro netti. Dopo un breve periodo di riflessione, però, il Milan ha deciso di interrompere i rapporti con l'ex Real Madrid.

. La prima è rappresentata dal, club messicano che da diverse settimane ha messo nel mirino il centravanti serbo. La seconda, invece, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, porta in Brasile, con ilsulle tracce di Luka.