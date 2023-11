Il Milan continua a tenere monitorata la situazione di Jonathan David per la prossima estate e se nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato la richiesta del Lille non si abbassava sotto quota 60 milioni, per la prossima il prestito è destinato a calare. Con un contratto in scadenza 30 giugno 2025, la prossima sarà infatti l'ultima estate in cui monetizzare da un suo addio e quindi secondo la Gazzetta è probabile che la cifra si abbasserà sotto i 40 milioni.