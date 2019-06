Patrick Schick non sa quello che farà quest'estate, non sa dove giocherà la prossima stagione, non sa se rispetterà il contratto in scadenza con la Roma nel 2022 o se farà la valigia. Tante domande, troppe incertezze, come quelle che ha trasmesso nelle ultime due stagioni in giallorosso. Strappato alla Juventus a suon di milioni, tra parte fissa e bonus variabili circa 40, l'attaccante ceco esploso nella Sampdoria,Tra incomprensioni tattiche e infortuni, soprattutto di natura muscolare, l'ex Bohemians non è mai stato un valore aggiunto, alimentando negli ambienti di Trigoria molti dubbi sul suo reale valore.Ecco perché la Roma, che settimana prossima ufficializzerà il nuovo direttore sportivo Petrachi , sta pensando seriamente di cederlo al migliore offerente. L'ultima parola spetta al nuovo allenatore, ma i segnali vanno in quella direzione.. Il condizionale è d'obbligo, perché siamo all'inizio del mercato e il nuovo allenatore rossonero Giampaolo è un suo grande estimatore, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.com iIl Milan ha in rosa Cutrone, Piatek e il rientrante André Silva, la caccia a una nuova punta non è una priorità.