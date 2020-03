. Ha dato il buon esempio e ancora una volta si è comportato da leader. Per onestà intellettuale mi tocca dall'altro latoIn questo frangente senza calcio giocato purtroppo Ibra ha replicato una di quelle sue partite in cui faceva un gol strepitoso e poi si faceva espellere per una manata all'avversario.è stato un gesto semplicemente encomiabile, senza precedenti e, ci auguriamo, con tanti proseliti.Senza tante chiacchiere, tante prese di posizione e tanti inutili distinguo, come quelli sollevati ultimamente dal sindacato calciatori, i giocatori bianconeri hanno, questi signori miliardari rinunciano a 4 principesche mensilità. E lo fanno senza sapere che cosa accadrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Lo fanno. Tanto di cappello. Sento tante belle parole dai protagonisti del mondo del calcio, ma le parole non costano nulla. Non ti toccano il portafoglio. Questi signori invece senza tante parole si sono messi le mani in tasca e hanno rinunciato a soldi che gli spettavano.e personaggio dello spettacolo. Sono il primo a notare che se una persona comune porta il proprio figlio a sgranchirsi sotto casa le gambe per 5 minuti rischia 1000 euro di multa, mentre abbiamo assistito alla diaspora impunita dei calciatori di mezza Serie A in tutti i luoghi più attraenti del mondo. Sono il primo a notare che anche in un dramma collettivo come questo non siamo tutti uguali. MaPerché tutti, chi più chi meno, dovremo rinunciare a qualcosa quando dovremo ripartire. Sperando che quel momento arrivi il prima possibile. Ecco i giocatori della Juve sono stati davvero da esempio.e i nostri, beato chi ce li ha, amati mercoledì. E li apprezzeremo ancora più di prima. Traslando l'esempio in casa rossonera sarebbe davvero bello che il nostro adSono sicuro che in molti lo seguirebbero e che, da quel momento, sarebbe visto con occhi diversi dai tifosi del Milan e di tutti gli appassionati di calcio italiani. E, cosa più importante di tutte,