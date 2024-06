Getty Images

Milan, scout del Milan in missione per Broja

un' ora fa

4

Mosse rossonere per l’attacco. Non solo Zirkzee, il Milan pensa sempre a Broja come attaccante di scorta. Aggiornamenti in tal merito arrivano da Sky: uno scout rossonero osserverà dal vivo Italia-Albania proprio per seguire il classe 2001 di proprietà del Chelsea.