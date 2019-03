Tornano gli impegni delle nazionali, valide per le qualificazioni all'Europeo 2020. Promette gol e spettacolo Austria-Polonia, match di cartello del girone G. Scout del Milan assisteranno alla sfida per seguire il proprio Piatek ma non solo: sarà un'occasione per redigere una relazione sui diversi giovani interessanti presenti nelle due formazioni.



I GIOCATORI OSSERVATI - Il Milan ha le idee chiare per il futuro, Elliott vuole regalare un mercato importante ai tifosi rossoneri. Tanti i nomi sono sotto la lente d'ingrandimento e sono il frutto di un lavoro di ricerca capillare su diversi campi europei. Nell'Austria sono diversi i giocatori che possono suscitare interesse: Florian Grillitsch, mediano dell'Hoffenheim già seguito durante la scorsa stagione, Marcel Sabitzer, jolly offensivo del Lipsia e Valentino Lazaro, esterno destro classe 1996' dell'Hertha Berlino finito nel mirino anche del Napoli. Ma sopratutto il talentino classe 1999 Hannes Wolf del Salisburgo. Trequartista dal pensiero rapido, ha fiuto del gol e una buona tecnica di base. Passerà ai cugini del Lipsia in estate ma è un giocatore che piace eccome al Milan. Dulcis in fundo anche il terzino destro polacco Robert Gumny, in forza al Lech Poznan.