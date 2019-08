Se non esce nessuno, non entra nessuno. Il mercato di casa Milan sta vivendo una piccola fase di stallo, dettata anche e soprattutto dagli sforzi fatti finora per completare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo (5 acquisti completati). L'ad Ivan Gazidis è stato chiaro, da adesso, o meglio dalla chiusura del colpo Duarte in poi, prima di affondare il colpo per qualunque obiettivo servirà almeno una cessione di pari livello o superiore. Per questo il club rossonero sta studiando il mercato, ha sguinzagliato i propri scout alla ricerca di profili sempre giovani e futuribili, ma accessibili con costi tutt'altro che proibitivi. E due osservatori rossoneri erano presenti alla sfida di Copa Libertadores fra Cruzeiro e River Plate.



PIACE MARTINEZ - Una sfida avida di emozioni, terminata sullo 0-0 (come nella gara di andata) e decisa ai calci di rigore in favore dei Millionarios. Proprio nella formazione argentina, secondo Tuttosport, c'è uno degli obiettivi principali degli uomini agli ordini di Geoffrey Moncada. Si tratta di Lucas Martinez, giovane difensore classe 1996 (che ha anche segnato uno dei rigori decisivi) il cui contratto col River è in scadenza il 30 giugno 2021. Ai rossoneri in passato è stato proposto anche Exequiel Palacios (a un passo dal Real Madrid nel corso dell'estate, ma frenato da problemi fisici) centrocampista classe 1998 mentre è ritenuto ancora acerbo Julian Alvarez, prima punta classe 2000 protagonista anche con l'Argentina Under 20 agli ultimi Mondiali. Obiettivi, profili, occasioni. Il Milan studia il mercato, aspettando le cessioni.