Il calcio avvicina Italia e Medio Oriente, non solo per la Supercoppa Italiana disputata in Arabia Saudita, ma anche per quanto riguarda il mercato. Dopo il tentativo della Juventus per l'iraqeno Mohanad Ali, ora è il Milan a diventare oggetto di rumors: secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica infatti, i rossoneri hanno inviato osservatori in Coppa d'Asia e nei report c'è un nome cerchiato in rosso, quello di Almoez Ali.



RECORDMAN - Classe '96 sudanese di nascita, l'attaccante è stato naturalizzato dal Qatar e proprio della nazionale qatariota è stato trascinatore assoluto nella conquista della Coppa d'Asia. Una campagna da protagonista, una campagna da record: 4 gol in 51 minuti contro la Corea del Nord ai gironi, più veloce di lui solo la leggenda dell'Iran Ali Daei (poker in 23 minuti nel 1996), al quale però ha sottratto il primato di reti in una sola edizione, 9 contro le 8 del mito iraniano nel 1996. Ultima la spettacolare rovesciata che ha aperto la finale con il Giappone. Almoez Ali gioca nell'Al-Duhail, squadra nella quale si è da poco trasferito Benatia dalla Juve e alla quale l'attaccante è legato con un contratto fino al 2021: in Coppa d'Asia ha rubato la scena e stregato gli scout del Milan, pronti a seguire attentamente i suoi passi in vista dell'estate.