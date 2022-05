Occhi lucidi e lacrime trattenute per Franck Kessie che, già certo dell'addio a parametro zero a fine stagione, nel momento della premiazione per la vittoria dello scudetto del Milan. Il centrocampista, spesso fischiato nel corso della stagione, è stato però acclamato dal pubblico rossonero presente al Mapei Stadium che gli ha tributato un urlo convinto di ringraziamento per il titolo conquistato.