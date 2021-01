Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, club con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 1998/99, quella di Zaccheroni in panchina, parla dei rossoneri a la Gazzetta dello Sport: "Le grandi d’Europa in questa annata particolare hanno difficoltà anche sotto l’aspetto mentale. Quindi se hai un buon gruppo e una certa mentalità puoi trasformare la tua stagione. Mi sembra il caso del Milan. Si nota da come sono i giocatori in campo. Come sono? Si vede dalle facce, hanno grinta e nello stesso tempo si divertono. Ibrahimovic può esaltare con il suo carisma, dà la spinta a un gruppo meno sostenuto da grandi stelle ma che può costruire qualcosa di buono insieme. Questo Milan ha una fame che non provava

SENZA IBRA - "Significa che il gruppo funziona. C’è euforia ed entusiasmo. Pioli ha portato a credere che nulla sia impossibile, che il momento vada sfruttato"