Come ormai noto, potrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda il riscatto di André Silva da parte del Siviglia. L'accordo prevede che il club andaluso, per acquisire a titolo definitivo l'attaccante portoghese, versi quest'estate 39 milioni di euro nelle casse del Milan. Tuttavia, Monchi potrebbe chiedere uno sconto rispetto a tale cifra. Qualora le società non dovessero trovare l'accordo e Silva dovesse tornare in rossonero, ecco le due soluzioni più probabili secondo MilanNews.it: il Valencia, soprattutto se partisse Rodrigo a fine stagione, o il Monaco, che potrebbe dover trovare un sostituto di Falcao.