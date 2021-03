Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, parla al canale twitch del club rossonero, dicendo la sua sul futuro di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto: "Dipende da lui. Il consiglio che potrei dargli è di rimanere al Milan, difendere la porta rossonera è il top. Deve pensare solo a difendere la porta del Milan senza avere altre distrazioni. Come si gestisce il ruolo in una big? E' fondamentale rimanere concentrati sul pezzo per 90' o più, soprattutto in una grande squadra. Il Milan non lo è ancora ma comincia ad avvicinarsi, sei chiamato raramente all'intervento e se non sei concentrato rischi di sbagliare. Quando sbagli con un tiro in porte se lo ricordano tutti"