. Contro gli uomini di Mihajlovic i rossoneri non hanno brillato, ma hanno saputo soffrire e rimanere uniti come sanno fare solo le squadre che sono determinate e convinte di raggiungere l’obiettivo. Nel bene e nel male la valutazione di questo Milan passa sempre dalle prestazioni, dagli assist, dai gol, dai rigori, dalle parole, dai gesti e persino dagli umori di Ibra, il grande trascinatore di questo gruppo.più continuo del solito e sempre nel vivo del gioco, ha anche il merito di conquistare il nettissimo rigore del vantaggio. Apro parentesi: nettissimo anche il rigore del raddoppio, chi cerca spunti polemici partendo dai 14 penalty in campionato dovrebbe valutare sul campo le decisioni arbitrali dei 14 casi e scoprirebbe che c’è molto poco a cui appellarsi.dando alla squadra il messaggio che la partita fosse finita. Il Milan stacca la spina e Poli riapre la partita generando un’incredibile sofferenza negli ultimi minuti.Ed è una parata di quelle che davvero profumano di scudetto. Proprio come il gol di N’Gotty, sempre a Bologna,, nel 1999, anche allora prima gara del girone di ritorno, con il debutto in porta di Abbiati, altro grande numero uno della storia rossonera. Pensate che Gigio sarebbe nato esattamente un mese dopo quella partita.Veniamo adesso al discorso Ibrahimovic, concentrandoci esclusivamente su quest’ultimo periodo e omettendo di ribadire per l’ennesima volta la straordinaria importanza che ha avuto il suo ritorno nel ridare la dignità sportiva della grande squadra a questo Milan.: "I prossimi li lascerò a Kessiè" aveva detto lo svedese. Forse a Bologna Ibra si presenta sul dischetto per lasciarsi alle spalle l’enorme polemica suscitata dal “saloon” di cui è stato protagonista nel derby, ma questa è un’aggravante, non una scusante.. Era già capitato dopo Milan-Atalanta quando aveva criticato allenatore e compagni per la sconfitta, senza assumersi colpe e soprattutto durante il derby, quando si era innervosito per un alterco con Lukaku e si era fatto espellere determinando l’eliminazione dalla Coppa Italia. Questo non significa che Ibra non sia fondamentale per questo Milan e che non lo sia stato anche a Bologna, ma sarebbe meglio che colmasse una volta per tutte le sue storiche lacune, soprattutto in questa fase decisiva del campionato. Società e allenatore hanno fatto benissimo a schierarsi apertamente con il loro bomber e trascinatore testimoniando una grande unità del gruppo.