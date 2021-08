Una mezz’ora contro il Nizza per dimostrare di saperci fare. Daniel Maldini ha destato un’ottima impressione nell’ultima amichevole giocata dal Milan in Costa Azzurra. Sempre nel vivo gioco con convinzione e tocchi da calciatore di talento. L’obiettivo è quello di migliorare quanto fatto vedere nell’ultima stagione sia in termini di presenze che, magari, anche di gol.Il ritorno di Brahim Diaz e il prossimo arrivo di un nuovo trequartista sono due segnali di come gli spazi per Daniel al Milan rischiano di essere molto ristretti.