Il Milan lo ha voluto fortemente e la lunga trattativa con il Valencia per acquistarlo ne è la prova tangibile. Musah rappresenta un investimento mirato per il presente e per il futuro. E ieri sera contro il Newcastle, nello scampolo di partita che gli è stato concesso l’americano ha mostrato di avere gamba e buona tecnica. Segnali interessanti per Stefano Pioli.