"Maldini è stato il difensore che ha unito due mondi: il difensore che è stato e quello che è ora". Lo dice Lele Adani a proposito di Paolo Maldini: "È stato il migliore in quel calcio e in questo calcio. Migliore da centrale, da terzino; in area, a metà campo; a crossare, a chiudere; di sinistro, di destro. Figlio di un padre campione e ora fidatevi, il figlio Daniel verrà fuori, è talentuoso già dalle giovanili rossonere. Non rientra in categorie Maldini, è fuori da tutte le categorie".