Enrico Albertosi, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, ha parlato così di Marco Sportiello, secondo portiere del Milan, nel corso della sua intervista di oggi a La Gazzetta dello Sport: "È un ottimo portiere, un giocatore davvero affidabile. Negli ultimi anni ha fatto soprattutto la riserva, ma quando chiamato in causa ha dimostrato di poter fare senza problemi anche il titolare. Al Milan il discorso cambia perché davanti c’è un top come Maignan e non è semplice subentrare quando manca uno così, lo abbiamo visto. Avere un secondo esperto e abituato a giocare in Serie A è però un passo avanti rispetto alla passata stagione".



Che posto occupa il francese nella sua classifica?

"Maignan è bravissimo e spesso decisivo, ma non è il migliore al mondo. Credo che in questo momento sia uno dei più forti nel ruolo insieme ad altri quattro o cinque, tra cui i vari Alisson e Courtois. Tutti allo stesso livello. Non ne vedo uno di gran lunga superiore, sono lì e se la giocano alla grande. È una bella lotta".