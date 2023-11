Massimo Ambrosini, doppio ex di Milan e Fiorentina, ha parlato in un'intervista a la Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina ha limato i difetti dell’anno scorso, ora concede meno pur giocando un calcio offensivo. Il progetto tecnico è molto simile a quello del Milan. Ma ripeto: la Fiorentina va battuta da squadra. Se non fai le cose per bene rischi, perché i viola evidenziano i tuoi punti deboli. E su Jovic? Non ha dato nulla al Milan."