A La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato anche di mercato in chiave Milan, rispondendo ad una domanda sul centravanti ideale da affiancare a Olivier Giroud nella sessione di gennaio: "Il centravanti perfetto sarebbe stato Taremi. Jonathan David è senz’altro un profilo interessante. Però mi chiedo: siamo sicuri che in questo contesto Colombo non avrebbe fatto comodo?"