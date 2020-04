Marco Amelia, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milannews.it per parlare delle vicende di casa rossonera. In caso di addio di Gigio Donnarumma, Amelia ha suggerito: "Meret mi piace molto, se dovesse andare via Gigio lui potrebbe essere un'opzione interessante. E' l'ipotesi che mi convince di più rispetto agli altri nomi che stanno circolando in queste settimane".