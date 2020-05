"Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato del Milan di Sacchi, ma la metodologia non lo conosco. Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri". Questo il pensiero del tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti, espresso nel corso della diretta concessa a Carlo Pellegatti.