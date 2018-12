André Silva getta nuove ombre sul suo futuro. Intervistato dal Larguero, l'attaccante portoghese ha dichiarato: "A me piace giocare nel Siviglia, ma nessuno può sapere quello che succederà in futuro". Dal Siviglia hanno fatto sapere in questi mesi di essere soddisfatti del rendimento del classe '95 e di essere pronti a versare i 39 milioni di euro pattuiti col Milan per il riscatto.