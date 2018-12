L'attaccante del Siviglia André Silva ha rilasciato un'intervista al quotidiano El Desmarque, nella quale ha fatto il punto sul suo momento nel club andaluso e le proprie intenzioni per il futuro. "In Italia è successo che ho giocato poco o per nulla sin dalle prime partite, mentre qui ho avvertito da subito grande fiducia, mi sono sentito parte di questa squadra. Non mi pongo limiti per il mio rendimento e per il numero di gol, voglio contribuire a portare il Siviglia il più in alto possibile".



Sul futuro: "Ho letto su internet che il Siviglia potrebbe riscattarmi, ma ad oggi nessuno ha parlato con me o col mio procuratore. Se mi piacerebbe rimanere? Io voglio essere felice e giocare con continuità, ma la mia situazione attuale è un po' complicata". Il club andaluso ha manifestato l'intenzione di versare a giugno i 38 milioni di euro pattuiti col Milan nella cessione in prestito del giocatore portoghese, che diventerebbe così l'acquisto più pagato nella storia.