'Sicuramente qualcosa cambierà, hanno preso Higuain, un grandissimo. Ma secondo me restano un gradino sotto a Juve, Inter, Napoli e Roma. Bonucci alla Juve? Sono rimasto stupito. La decisione di Leo è stata coraggiosa. Probabilmente la Juve ha ritenuto Caldara non pronto. Esperienza in rossonero? Dovevo fare 25 presenze per far scattare l’obbligo di riscatto dal Liverpool. A dicembre ero già a 18 e mancavano 6 mesi. A gennaio però mi sono infortunato, sono stato fermo 3 mesi e quando sono rientrato Galliani mi disse che preferiva non scattasse l’obbligo. Voleva farmi tornare in Inghilterra e trattarmi in seguito. Così il Liverpool si è sentito preso in giro dal Milan e ha preferito trattare con altre squadre'. Così si è espresso l'ex centrocampista del Milan Alberto Aquilani alla Gazzetta dello sport.