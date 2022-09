Marco Asensio parla del proprio futuro. Il nazionale spagnolo del Real Madrid (classe 1996, in scadenza di contratto a fine stagione) ha dichiarato alla trasmissione radiofonica El Partidazo de Cope: "Quest'estate avevo la possibilità di andare via (si era fatto avanti il Milan, ndr), ma sono rimasto. Qui sono sempre stato felice e spero di firmare un nuovo contratto, ma non dipende solo da me perché ci sono molti altri fattori in gioco".



"Le voci di mercato sono normali, visto che tra pochi mesi potrò firmare come free agent… Non andrò mai al Barcellona? Non ho mai pensato a un futuro nel Barça, quindi in questo momento non posso rispondere".