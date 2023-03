Folarin Balogun brilla al Reims e l'Arsenal, proprietario del cartellino, studia il futuro dell'attaccante, accostato anche al Milan per l'estate. E il classe 2001 non chiude le porte alla Serie A, in un'intervista ai canali della Ligue 1 parla così del proprio futuro: "Contrattualmente dovrò tornare indietro all'Arsenal perché il prestito è solo per un anno, quindi l'accordo rimane quello. Ma non sono sicuro di cosa succederà in futuro. Può succedere tutto nel calcio, molto potrebbe cambiare, e dipende solo dalle conversazioni che avremo con il club in estate quello che succederà. Comunque, non chiudo nessuna porta. Ovviamente ho avuto un buon anno qui a Reims e per molte persone ha senso che io torni qui ma non so cosa accadrà in futuro".