Ariedo Braida è intervenuto in un'intervista a firenzeviola.it parlando così a proposito di Milan e Fiorentina: "Conosco entrambe le squadre e sono entrambe forti. La Fiorentina sta crescendo anche se ha avuto un momento particolare. Ora però ha ripreso il suo cammino al pari del Milan che ogni tanto perde la testa. La sfida attrae ed interessa per lo sviluppo del campionato: al Milan per capire se ha intrapreso una buona strada, per la Fiorentina invece per capire se riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi"



BONAVENTURA - Merito suo di aver recuperato le energie tecniche e mentali dopo il Milan. Quando io ero lì dissero che Cafu o Capello erano finiti, poi così non era. Io non posso che fare i complimenti a Jack che è tornato in Nazionale visto che mancano giocatori di un certo livello



CAMARDA - Il mio modo di vedere il calcio è chiaro: l'età non conta, conta solo la qualità. Se uno è bravo deve giocare anche a 16 anni. A volte i giocatori hanno bisogno di un percorso, altri sono pronti già da molto giovani. Se l'allenatore lo ritiene bravo deve giocare, l'età, lo ripeto, non conta. Anche al contrario: la Fluminense ha vinto la Libertadores con un portiere di 40 anni. La Juventus li fa giocare i giovani... C'è anche un altro problema: giocano troppi stranieri e la nostra Nazionale ne risente