Davide Calabria ha parlato anche di scudetto, pur senza nominarlo esplicitamente, sul canale Twitch del Milan: "Eravamo questa estate a cena con alcuni miei amici, abbiamo mangiato un bel po' di ostriche. E quindi è nata questa scommessa: se a fine campionato succede quel che succede, dovremo riandare in quel ristorante e dovrò pagare una cena a base di ostriche. Non vedono l'ora che succeda, sarei molto contento! L'anno scorso la scomparsa di Kobe Bryant mi colpì tanto. La Mamba Mentality che aveva lui… Ho cercato di prendere il più possibile. È stata un’ispirazione, mi ha aiutato. Nonostante io non sia un tipo emotivo, quella tragedia mi ha toccato parecchio".