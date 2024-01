Milan, senti Capello: 'Ecco il colpo di mercato che serve'

Fabio Capello dice la sua sul mercato del Milan. L'ex allenatore rossonero ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Per la prossima stagione serve un centrocampista che prenda in mano la squadra, un giocatore di personalità da mettere al centro di tutto".



"L'Inter vince le sue partite con il centrocampo, è in quella zona di campo che fa la differenza. E anche Rabiot, per la Juventus, è fondamentale. Il Milan aveva Calhanoglu, Kessie e Tonali. Quello era il centrocampo più forte d'Italia e il Milan lo aveva in casa. Non è rimasto nessuno".