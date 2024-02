Milan, senti Cardinale: 'L'obiettivo è far crescere il valore delle nostre imprese'

"Il nostro compito come investitori di private equity è". Parola di. Il fondatore di, società che gestisce 10 miliardi di dollari di asset e che controlla il, ha concesso una lunga intervista al Financial Times, nella quale ha parlato del suo passato, di come sia arrivato a costruire il suo impero e di quale sia il modo in cui lavora il fondo d'investimento.- L'approccio di Cardinale integra la sofisticatezza del private equity con un coinvolgimento operativo diretto: ". Non diciamo a David Ellison quali film fare o non fare alla Skydance; non diciamo a Ben Affleck o Matt Damon quali film fare o non fare presso Artists Equity; e non diciamo a LeBron James e al partner commerciale Maverick Carter quali progetti intraprendere o non intraprendere con The SpringHill Company".- Cardinale, poi, sottolinea l'importanza della cultura nell'approccio lavorativo: "Uno dei vantaggi di passare 20 anni in Goldman Sachs è che la cultura svolge un ruolo critico in tutto ciò che facciamo come azienda. Non ho tolleranza per comportamenti politici o mancanza di collegialità. A RedBird abbiamo una cultura di collegialità, collaborazione e sovra-comunicazione. Nessuno lavora da solo, ma do a tutti un’esperienza imprenditoriale con spazio per correre. Mi aspetto che tutti prendano l’iniziativa e abbiano la mentalità di costruire la propria impresa, affinché alla fine la somma delle parti sia maggiore del suo complesso".- Cardinale conclude: "In ogni impresa, è essenziale svegliarsi ogni giorno con un chiaro scopo e un senso di urgenza. Non c’è stata molta innovazione nel private equity per quattro decenni, i rendimenti si sono compressi, eppure non c’è stato alcun cambiamento alle strutture o alle metodologie di investimento. Vogliamo essere un catalizzatore per contribuire a evolvere il paradigma del private equity".