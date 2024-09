Milan, senti Cassano: “Leao? De Ketelaere vale 10 volte lui. Maldini aveva preso un campione”

Getty Images

Come al solito, Antonionon ha peli sulla lingua e, nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, l’opinionista è tornato su uno dei suoi cavalli di battaglia,e il suo rendimento – secondo lui scarso."Se dovessi scegliere uno tra, in questo momento, se proprio devo dare una leggere preferenza, allora voto per l’attaccante del, perché non è da tutti fare quello che ha fatto lui al primo anno in Serie A. Ora chiedo però a voi chi è più forte tra l’attaccante del Milan (, ndr) e quello, che con i fatti, senza interviste, senza sceneggiate e senza girarsi il cappello, sta facendo la differenza sul campo".

"Questo è il sesto anno che Leao fa al Milan.Perché dovrei dire che è un campione o un potenziale fuoriclasse se fa sette partite decenti, e poi fa male per gli altri cinque anni? Per me è una cosa. Non capisco cosa abbia visto la gente in lui. La sgroppata? Si, poi arriva avanti alla porta e per provare a fare il colpo di tacco inciampa da solo. Vogliamo parlare di quando crossa? La mette direttamente in fallo laterale. In passato c’erano giocatori comeche, pur impegnandosi poco durante la settimana, poi in partita ti facevano stropicciare gli occhi, ti facevano emozionare e vincere le partite.allora vuol dire che fare il calciatore ad alti livelli non è una cosa per lui.

Maldini aveva preso un, purtroppo peròdopo 3 minuti gli ha dato il benservito. Questi arrivano dalla luna e vogliono fare i padri padroni. Il calcio è un’altra cosa, non è l’America.Contro il Venezia ha chiuso la partita in 30 minuti e quindi è tornato un fenomeno o un fuoriclasse? No, è sempre lo stesso. Un. Il problema è che il belga dell’Atalanta è un bravo ragazzo, mentre l’altro canta, fa il modello, mette il cappello al contrario, ogni tanto corre, e lo si fa passare come un fenomeno”