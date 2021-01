Durante la consueta diretta alla Bobo Tv in compagnia di Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola, infatti, Antonio Cassano ha parlato così dell'ingaggio da parte del Milan di Mario Mandzukic: "Se Ibra non gioca, gioca Mandzukic? Non lo so Bobo, è un anno e mezzo che è fermo. Secondo me farà una gran fatica, per me quando manca Ibra devi mettere Rebic o Leao punta centrale perché ci vuole un mese per riprendere la forma dopo che stai fermo così tanto. Il Milan ha preso un nome che non so quanto sarà utile".