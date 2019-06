Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, in questi giorni protagonista con la Spagna Under 21, ha parlato del suo futuro alla trasmissione "El Transitor" di Onda Cero. Il giovane spagnolo, che tanto piace al Milan, ha chiaramente detto di non voler essere venduto dai Blancos, con cui sogna ancora di imporsi.



Queste le sue parole: "Non voglio essere venduto. Ciò che verrà dopo, immaginatelo. Voglio sfruttare ciò che ho e sentirmi importante dove sono. Il prossimo anno sarà il mio anno migliore. Gioco per divertimento e voglio davvero dimostrare quanto valgo. Non è stata la mia migliore stagione quest'anno ma sono stato contento di essere riuscito a far andare bene le cose".



SULLA FINALE DELL'EUROPEO UNDER 21 - "La finale potrebbe essere la partita più importante della mia vita".