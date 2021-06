ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Non capisco la scelta di, restare nel club in cui si è affermato sarebbe stato saggio e poi avrebbe giocato la Champions anche in rossonero. E' un ottimo giocatore, ma chi ti fa fare il salto di qualità sono i Baresi, i Maldini... Al Milan hanno scelto un modello che sposo in pieno e che dovrebbe essere da esempio, poi è chiaro che bisogna valutare su chi investire di più a livello di ingaggio"."Per quanto ha dimostrato in questi anni, specialmente nell'ultima stagione, farei uno sforzo economico per. Ha carisma, personalità, incide in zona gol ed è un dominatore. Con 2-3 giocatori validi al suo fianco, il Milan in mezzo è a posto per i prossimi sei anni".è un profilo di prospettiva. Vale la pena investire su di lui, anche per non commettere gli errori del passato: penso a, tutti protagonisti oggi in Nazionale. Tonali non è cresciuto nel Milan, ma non va lasciato andare"."Riscattareper 28 milioni è stata una mossa corretta, non ci sono molti centrali capaci di difendere come lui. Il club ha speso per il cartellino, ma senza fare pazzie per lo stipendio: questa è una strada"."Chi al posto di Calhanoglu? Intanto occorre dare continuità, e il ritorno diva benissimo. Poi vedo bene: esperienza per la Champions"."Serve un altro centravanti,e Ibra non possono bastare per una stagione da Milan. Io non sottovaluterei: a Italia ‘90 Skuhravy impressionò con la Cecoslovacchia e il Genoa lo acquistò, assicurandosi una montagna di gol".