“Da quando abbiamo iniziato a lavorare, il mister ci ha fatto capire subito cosa vuole da noi. Abbiamo lavorato bene in queste settimane. Sto lavorando tanto sulla fase difensiva, una cosa della quale avevo bisogno. Dobbiamo migliorare per andare incontro alle richieste del mister. Non ci sono state richieste particolari. Stiamo lavorando molto di gruppo sulla fase difensiva. Per ciò che mi riguarda, anche lo scorso anno si diceva che era il mio anno. Io penso a lavorare bene e a farmi trovare pronto quando il mister mi manderà in campo”. Queste le dichiarazioni di Andrea Conti in conferenza stampa.