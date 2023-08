Alessandro Costacurta, a Sky Sport, ha parlato del prossimo attacco del Milan: "Se il Milan non punta definitivamente su Colombo è per qualche motivo, forse perché il ragazzo non è reputato all'altezza. Ho studiato i movimenti di Okafor. Ma noi siamo sicuri che non possa giocare centravanti? C'è qualcuno che lo mette in dubbio? Questo è un centravanti fortissimo eh".